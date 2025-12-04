accademia e conservatorio stop ai fondi

Il primo approfondimento della manovra 2026 del Comune è stato con il vicesindaco ed assessore alla cultura Marco Pierini (foto) che ha spiegato in Commissione come il bilancio della Cultura sia in linea con quello degli anni precedenti. La maggior parte dei fondi della cultura è quindi destinato a Teatro stabile dell’Umbria, Fondazione Umbria Jazz, Fondazione Musica Classica, Post, Aba, Conservatorio per lo svolgimento delle rispettive attività. "Andranno progressivamente a ridursi – ha detto Pierini – e poi a sparire nel prossimo triennio, invece, i contributi a due enti che sono diventati ormai statali, ossia Accademia di Belle Arti e Conservatorio Morlacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

