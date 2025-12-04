La gara casalinga con il Bra porta in dote il primo punto in campionato ai ragazzi della Primavera 4 della San Marino Academy, in vantaggio al 55’ con Montali e ripresi al 76’ da Kila. Un botta e risposta che regala il primo passo avanti in classifica ai biancazzurri che comunque restano all’ultimo posto della graduatoria del girone A che continua a essere comandato dalla coppia formata da Dolomiti Bellunesi e Novara. Con il Trento che continua a far sentire loro il fiato sul collo. San Marino Academy: Cenci, Bindi, Marinucci (70’ Molinari), Marani, Montali, Baiardi, Meloni, Arcangeli (70’ Pennacchini), Grandoni, Markaj (87’ Dell’Amore), Mularoni (80’ Canarezza). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Academy al primo squillo. Montali regala un punto