Abusi in uno studio medico a Prato | arresti domiciliari per un 53enne

PRATO – L’ esercizio abusivo della professione medica a Prato è al centro dell’indagine che ha portato agli arresti domiciliari un uomo di 53 anni, ex guardia giurata, accusato di aver operato pratiche invasive di idrocolonterapia in uno studio medico della città gestito dalla moglie, endoscopista. Il caso emerge dal comunicato diffuso dalla procura di Prato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe eseguito trattamenti di lavaggio del colon nonostante fosse privo di qualsiasi qualifica professionale, indirizzando pazienti allo studio di via del Castagno, nel cuore della città. Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere condotte di violenza sessuale ai danni di almeno tre pazienti, una delle quali ha trovato il coraggio di sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Argomenti simili trattati di recente

"La Fondazione Gea invita a sostenere la "Borsa di Studio sospesa", un progetto di solidarietà e inclusione sociale che aiuta studenti disabili, disagiati e vittime di violenza e abusi a realizzare i loro obiettivi di studio e carriera. Il vostro contributo può fare la diff Vai su Facebook

Orrore a Prato, denunciati abusi sessuali durante trattamenti (abusivi) di idrocolonterapia - Contestati esercizio abusivo della professione e violenza sessuale. Riporta msn.com

Violenza sessuale su un paziente, medico di base arrestato a Milano. Era già stato condannato per abusi - Dalle indagini inoltre è emerso che il professionista con lo studio in un Comune dell'hinterland lo scorso 16 aprile era stato condannato dal Tribunale milanese a 3 anni di reclusione per un episodio ... Come scrive ilgiorno.it

L’odontotecnico si spaccia per dentista, sequestrato studio a Prato. Due indagati - Prato, 11 aprile 2025 – Nei guai uno studio dentistico a Prato, per il quale è stato disposto il sequestro preventivo e due persone risultano indagate per esercizio abusivo della professione. Come scrive lanazione.it

«Abusi sui pazienti, anche minori»: - Arrestato dalla polizia a Roma un medico ritenuto responsabile di abusi sessuali su alcune pazienti. Secondo corriereadriatico.it

È stato arrestato un primario dell’ospedale di Piacenza, accusato di violenze sessuali e stalking su mediche e infermiere - Mercoledì un medico primario dell’Ospedale Civile di Piacenza è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di mediche e infermiere del suo reparto. Riporta ilpost.it