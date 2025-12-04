Abusi edilizi in riva al Trasimeno | quindici anni di battaglia giudiziaria per una piscina un muro e una strada di accesso

Il Consiglio di Stato è chiamato a dire l’ultima parola in merito all’abbattimento di un complesso residenziale in riva al lago Trasimeno, nel territorio comunale di Magione.Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha sospeso il giudizio relativo all’ultimo tentativo di sanatoria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Abusi edilizi in riva al Trasimeno: quindici anni di "battaglia" giudiziaria per una piscina, un muro e una strada di accesso

