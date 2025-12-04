Abu Dhabi i piloti si ritrovano per l' ultima cena | sorrisi e battute ma in 3 non si presentano

Clima disteso e tanti sorrisi nell'annuale ritrovo ad Abu Dhabi. Hamilton: “Ecco la Classe 2025. Siamo le uniche persone al mondo a fare quello che facciamo e per questo siamo incredibilmente fortunati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abu Dhabi, i piloti si ritrovano per "l'ultima cena": sorrisi e battute, ma in 3 non si presentano

L'ultimo gran premio di Formula 1 ad Abu Dhabi sarà decisivo per il titolo mondiale. Piastri, Norris e Verstappen si sfidano per la corona. Gionata Ferroni e Umberto Zapelloni commentano le prospettive e le strategie dei piloti in questa puntata di Endurance - facebook.com Vai su Facebook

#f1articolo #mclaren Se la Formula 1 giunge ad Abu Dhabi con tre piloti in corsa per la vittoria del titolo mondiale, il merito è tutto della McLaren. #f1 #formula1 #f12024 #formula1it #formulauno #f1news #abudhabigp Vai su X

Abu Dhabi, i piloti si ritrovano per "l'ultima cena": sorrisi e battute, ma in 3 non si presentano - Siamo le uniche persone al mondo a fare quello che facciamo e per questo siamo incredibilmente fortunat ... Lo riporta msn.com

Mondiale per tre: mago Verstappen va all’assalto di Norris e Piastri - La clamorosa rimonta dell'olandese della Red Bull sulle Mc Laren ricorda epici duelli del passato ... Come scrive panorama.it

F1: pronostici per il GP di Abu Dhabi 2025 - L’ultima volta che si è vista una lotta per il titolo contesa da almeno 3 piloti all’ultima gara della stagione è stata nel 2010. Secondo msn.com

F1. Si decide tutto ad Abu Dhabi: ecco come Max Verstappen può prendersi il mondiale 2025 - Max Verstappen ad Abu Dhabi si gioca il mondiale con Lando Norris e Oscar Piastri: ecco come può strappare loro il titolo piloti 2025 di Formula 1 ... Riporta msn.com

Gp Qatar: Verstappen vince ancora e si porta dietro a Norris, si gioca tutto ad Abu Dhabi - Non si vedeva da tempo una lotta a tre fino all’ultima gara, probabilmente dal 2010 dove furono in quattro ad arrivare ad Abu D ... Scrive 2duerighe.com

Norris: "Non chiederò ordini di scuderia" | Verstappen: "Divertiamoci" - Nelle ore che precedono il via del weekend negli Emirati Arabi, i tre contendenti per il titolo si confrontano con la stampa. Si legge su msn.com