Abbandono di rifiuti a Polla sanzionate diciotto persone nel 2025

Sono state 18 le persone sanzionate a Polla per reati ambientali nel corso dell'anno che sta per terminare. Le fototrappole installate dall'amministrazione comunale sono state fondamentali in questo senso. Si tratta sia di residenti che di persone di passaggio.Le indaginiImportante è stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Abbandono di rifiuti, a Polla sanzionate diciotto persone nel 2025

