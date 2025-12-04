La nuova serie western prodotta da Netflix, The Abandons, si distingue per un cast di alto livello e una trama ambientata nel contesto dell’Old West degli anni 1850. La narrazione ruota attorno a Fiona Nolan e ai suoi figli adottivi, confrontati con nobili europei desiderosi di appropriarsi della loro proprietà in Oregon. Questo approfondimento analizza i principali interpreti coinvolti, con dettagli sulle loro carriere e i ruoli interpretati nella serie. cast principale e personaggi chiave. lena headey nei panni di fiona nolan. Tra gli attori di spicco figura Lena Headey, nata in Bermuda e attiva dal 1992. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Abandons cast e personaggi guida: chi sono gli attori nella serie western di Netflix