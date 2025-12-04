A2a vara il piano green Emissioni zero al 2050

Primo piano di transizione climatica per A2a che traccia la rotta per il Net Zero al 2050. Una sorta di road map a tappe che si basa su sette miliardi di investimenti green al 2035. Forte il focus su rinnovabili, economia circolare e cattura della CO2. Il documento, pensato come strumento dinamico, sarà aggiornato ogni anno in parallelo al piano industriale, così da riflettere l'evoluzione degli scenari energetici e regolatori. L'obiettivo sarà quello di ridurre almeno del 90% l'impronta carbonica del gruppo entro il 2050 con compensazione delle sole emissioni residue tramite crediti di rimozione certificati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A2a vara il piano green. Emissioni zero al 2050

