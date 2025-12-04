A Viagrande il congresso regionale di epatologia | due giornate per definire nuove strategie assistenziali
Si terrà il 5 e 6 dicembre all’Hotel Villa Itria di Viagrande il congresso “Hot Topics in Hepatology 2025, Goals Achieved and Unmet Challenges in Patient Management”, un appuntamento scientifico che riunirà epatologi, medici di medicina generale, specialisti del territorio e professionisti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Villa Pitanza | Viagrande - facebook.com Vai su Facebook
A Viagrande il congresso regionale di epatologia: due giornate per definire nuove strategie assistenziali - Si terrà il 5 e 6 dicembre all’Hotel Villa Itria di Viagrande il congresso “Hot Topics in Hepatology 2025, Goals Achieved and Unmet Challenges in Patient Management”, un appuntamento scientifico che r ... Riporta cataniatoday.it
Congresso di epatologia/5. Un farmaco anti-diabete per guarire dal fegato ‘grasso’ - Remogliflozina, una molecola sperimentale della nuova classe degli SGLT2 inibitori dimostra di avere i numeri giusti per trattare efficacemente steatosi e steatoepatite non alcolica; a 12 settimane, ... Secondo quotidianosanita.it