Vent’anni di storia, innovazione e visione condivisa. Il Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale” celebra il suo anniversario confermandosi come uno dei primi tre poli italiani del restauro e una delle realtà più autorevoli a livello internazionale. Nato nel 2005 nelle Scuderie alfieriane della Reggia, patrimonio UNESCO, il CCR è oggi un modello di sinergia tra ricerca scientifica, formazione universitaria, conservazione preventiva e grandi cantieri di restauro che coinvolgono musei e istituzioni da tutto il mondo. La ricorrenza si intreccia, in questi giorni, con un momento di alto valore culturale: il convegno “Pinin Brambilla Barcilon a 100 anni dalla nascita”, una giornata di studi dedicata alla prima direttrice dei laboratori, figura-simbolo del restauro italiano e celebre per il ventennale intervento sul Cenacolo leonardesco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Venaria vent'anni di eccellenza nel restauro