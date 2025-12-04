A più di un anno dalla scomparsa dell' architetta il figlio Nicola Traversi ritrova alcune fotografie inedite della madre salvate in una cartella nominata voglio vivere

«V oglio vivere». Così Paola Marella — architetta, designer e volto amatissimo della TV, scomparsa nel settembre 2024 — aveva chiamato una cartella di fotografie conservate nel suo computer personale. Dentro: sorrisi, abbracci, attimi di quotidiana felicità. Frammenti di una vita intensa e luminosa nonostante la lotta contro il tumore al pancreas. A ritrovare gli scatti è stato il figlio, Nicola Traversa, che ha scelto di condividere quelle immagini sui social per celebrare ancora una volta la forza e la dolcezza della madre. « L’abbiamo trovata dopo che se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

