A più di un anno dalla scomparsa dell' architetta il figlio Nicola Traversi ritrova alcune fotografie inedite della madre salvate in una cartella nominata voglio vivere

Iodonna.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«V oglio vivere». Così Paola Marella — architetta, designer e volto amatissimo della TV, scomparsa nel settembre 2024 — aveva chiamato una cartella di fotografie conservate nel suo computer personale. Dentro: sorrisi, abbracci, attimi di quotidiana felicità. Frammenti di una vita intensa e luminosa nonostante la lotta contro il tumore al pancreas.  A ritrovare gli scatti è stato il figlio, Nicola Traversa, che ha scelto di condividere quelle immagini sui social per celebrare ancora una volta la forza e la dolcezza della madre. « L’abbiamo trovata dopo che se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

