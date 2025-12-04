A più di un anno dalla scomparsa dell' architetta il figlio Nicola Traversi ritrova alcune fotografie inedite della madre salvate in una cartella nominata voglio vivere
«V oglio vivere». Così Paola Marella — architetta, designer e volto amatissimo della TV, scomparsa nel settembre 2024 — aveva chiamato una cartella di fotografie conservate nel suo computer personale. Dentro: sorrisi, abbracci, attimi di quotidiana felicità. Frammenti di una vita intensa e luminosa nonostante la lotta contro il tumore al pancreas. A ritrovare gli scatti è stato il figlio, Nicola Traversa, che ha scelto di condividere quelle immagini sui social per celebrare ancora una volta la forza e la dolcezza della madre. « L’abbiamo trovata dopo che se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere ». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nicola ha pubblicato sul profilo Instagram della madre immagini inedite a un anno dalla scomparsa dell'architetto - facebook.com Vai su Facebook
La scomparsa dell’architetto Galassi, Montecatini in lutto - Montecatini Terme, 24 agosto 2025 – Si è spento all’età di 88 anni dopo una malattia Giancarlo Galassi, architetto di fama nazionale, montecatinese innamorato della propria città. Lo riporta lanazione.it