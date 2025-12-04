A piazza Municipio la ' Porta Marittima' | l' opera in cemento e marmo sarà alta 8 metri e costerà 500mila euro

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo della Porta Marittima, nell’ambito del Contratto di Sviluppo Centro Storico e della passeggiata pubblica che conduce al Molo San Vincenzo dalla Stazione Municipio della Metropolitana di Napoli. Il progetto ha un costo da quadro economico pari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - A piazza Municipio la 'Porta Marittima': l'opera in cemento e marmo sarà alta 8 metri e costerà 500mila euro

