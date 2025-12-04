A Panizza Rambaldi Chiumento e Gentili il premio Atleta dell’anno delle Fiamme Gialle

In un Salone d’Onore del CONI gremito, è stato presentato questo pomeriggio il calendario da tavolo dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle 2026: l’evento è stato trasmesso integralmente da Sportface ed è stata l’occasione per la proclamazione dell'”Atleta dell’anno” delle Fiamme Gialle oltre che del Bilancio Sociale per l’anno 2024. Presentato il calendario da tavolo Fiamme Gialle 2026. Un 2025 ricco di soddisfazioni (e medaglie) per le Fiamme Gialle, il cui obiettivo nemmeno troppo velato è ripetersi nell’anno delle Olimpiadi invernali da disputarsi in casa. Le parole del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, sono state emblematiche sotto questo profilo: “ Siamo condannati a vincere, ma non voglio essere frainteso. 🔗 Leggi su Sportface.it