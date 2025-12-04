A Natale regala un videogame | consigli per gli acquisti per chi è estraneo a questo sconfinato mondo

Regalare un videogame è come regalare un libro: o conosci perfettamente i gusti della persona a cui regalarlo o è meglio cercare altro. Ecco dunque una piccola guida ai migliori videogame usciti nel 2025 che vi consenta di scegliere quello più adatto per la persona che amate. Fare regali è un piacere soprattutto per chi dona, nulla infatti è pari all’espressione di gioia mista a sorpresa che il destinatario assume nel momento in cui spacchetta il proprio cadeau e scopre che in quel contenitore di carta si trova esattamente la cosa che desiderava ricevere. Il problema? Non è facile indovinare il regalo per una persona che si conosce poco e nemmeno per chi si conosce abbastanza bene ma è appassionato a qualcosa di cui a noi interessa poco o nulla. 🔗 Leggi su Esports247.it

