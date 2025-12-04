A Napoli le sperimentazioni artistiche di Joan Miró in mostra

Achille Bonito Oliva: “Mirò è un po’ napoletano, instabile e non gioca sulla retorica della speranza”. . Napoli, 3 dicembre 2025 – Le sperimentazioni artistiche del pittore catalano, protagoniste della mostra Joan Miró: per poi arrivare all’anima alla basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta di Napoli,si presentano tra le più interessanti attrazioni culturali e artistiche del periodo natalizio nel capoluogo campano. La rassegna, che aprirà al pubblico sabato 5 e durerà sino a Pasqua 2026, è organizzata da Navigare srl, e curata da Achille Bonito Oliva con Vittoria Mainoldi. L’esposizione propone un viaggio attraverso la ricerca espressiva dell’artista di Barcellona, soffermandosi sul suo rapporto con la parola, la grafica e le diverse tecniche della stampa, con oltre 100 opere provenienti da collezioni private, tra litografie, acqueforti e acquetinte, realizzate tra il 1950 e il 1981. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

