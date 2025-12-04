A Napoli 73mila casi di tumore in 10 anni Ma i dati sono incompleti sentenza europea impone di aggiornarli

A Napoli oltre 73mila casi di tumore tra il 2010 e il 2022, ma "i dati epidemiologici non sono completi, vanno aggiornati e integrati". Richiesta all'Asl dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani sulla Terra dei Fuochi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

