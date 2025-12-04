A Monza il un nuovo polo residenziale dove le case costeranno meno
Di fatto la vecchia area abbandonata e i capannoni verranno cancellati per fare spazio a due palazzine contornate di spazi verdi. Dove per comprare un appartamento si spenderanno, al massimo, poco più di 2.500 euro per metro quadrato. Dunque un prezzo calmierato rispetto al prezzo di mercato.
