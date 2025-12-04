A Monza arriva il coro di Natale lgbt | in Arengario si cantano Madonna e Lady Gaga
Si chiama Checcoro è il primo e più famoso coro lgbtqia+ in Italia e nel giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, sarà ospite a Monza, sotto le volte dell'Arengario, per un concerto di Natale molto speciale. Assieme alle carole natalizie della tradizione, protagoniste saranno infatti le canzoni di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
