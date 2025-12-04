A Montevarchi una mostra sull’eccellenza artigiana

Arezzo, 04 dicembre 2025 – Una mostra dedicata alla valorizzazione dell’eccellenza artigiana, alle arti e ai mestieri antichi tra Tevere e Arno. Da venerdì 12 dicembre a martedì 6 gennaio a Palazzo del Podestà di Montevarchi andrà in scena la quattordicesima edizione della mostra, promossa da Confartigianato Imprese Arezzo e da CNA Arezzo, riunisce 40 artisti e presenta circa 100 opere realizzate con tecniche che spaziano dall’oreficeria alla ceramica, dal ferro battuto alla lavorazione del cuoio, dalla tessitura agli accessori moda, dall’arredamento all’interior design, fino al mosaico, ai materiali lapidei, alla liuteria, alla decorazione e al restauro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

