A Macerata il Comune finanzia la rassegna letteraria dell'estrema destra neofascista

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Macerata finanzia con 15mila euro una rassegna letteraria che porta in città esponenti della galassia neofascista, da CasaPound agli editori dell’estrema destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

