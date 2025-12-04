A Lariofiere debutta Sonique | A Music Experience con Morgan

Dal 6 al 7 dicembre, a Lariofiere a Erba, il ritorno della musica insieme a Morgan. Si parla di cultura musicale e non semplicemente di musica perché Sonique nasce da un’idea chiara e urgente: la musica è un patrimonio che va difeso, coltivato e riportato ad una dimensione culturale prima ancora. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - A Lariofiere debutta Sonique: A Music Experience con Morgan

