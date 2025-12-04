A Lanciano il primo campus di pallacanestro internazionale

4 dic 2025

Lanciano ospiterà, nel nuovo anno, il primo campus di pallacanestro internazionale. Con il sostegno della Federazione brasiliana di basket, infatti, l’Unibasket di Lanciano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ospiterà dal 5 all’11 febbraio 2026 ventisei giovani atleti brasiliani. 🔗 Leggi su Today.it

