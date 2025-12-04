A Gragnano torna la magia della mostra d’arte presepiale
La tradizione prende nuovamente vita a Gragnano: anche quest’anno, nella chiesa del Corpus Domini, si accende la magia della Mostra d’Arte Presepiale, giunta alla sua quarta edizione. Un appuntamento ormai atteso, che riunisce 50 artisti pronti a raccontare il Natale attraverso scenografie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
