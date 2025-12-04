A Genova prove tecniche di rivolta sociale | la Fiom infiamma il clima l’assalto alla polizia è servito

Gli scontri con la polizia, la stazione di Brignole occupata con tutto ciò che ne consegue e perfino le reti di protezione dei blindati strappate con un mezzo da lavoro. Il corteo di Genova per l’ex Ilva, organizzato dai sindacati, ha mantenuto le promesse della vigilia, esplicitate dai vertici della Fiom: «Se necessario ci andiamo a picchiare con le forze di polizia. Noi non abbiamo paura. Così andiamo sulle pagine dei giornali e poi sono fatti del governo dire che picchia gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l’occupazione a Genova», aveva detto ieri lo storico segretario della Fiom genovese, Franco Grondona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Genova prove tecniche di “rivolta sociale”: la Fiom infiamma il clima, l’assalto alla polizia è servito

