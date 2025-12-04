A Foggia la presentazione del libro ' Lavorare al Sud è impossibile’ di Floridiana Ventrella

Foggiatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 10 dicembre alle 17 presso la biblioteca di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, si terrà la presentazione ufficiale del libroLavorare al Sud è impossibile’, scritto da Floridiana Ventrella, career coach e fondatrice della piattaforma Lavoroalsud.it. La partecipazione è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

a foggia la presentazione del libro lavorare al sud 232 impossibile8217 di floridiana ventrella

© Foggiatoday.it - A Foggia la presentazione del libro 'Lavorare al Sud è impossibile’ di Floridiana Ventrella

News recenti che potrebbero piacerti

foggia presentazione libro lavorareAl Museo Civico di Foggia si parla di benessere con il nuovo libro del prof. Fabrizio Cerusico - 30 nella Sala Mazza del Museo Civico, ANDOS Foggia ha organizzato un incontro con il professor Fabrizio Cerusico ginecologo, nutrizionista e divulgatore scientifico, in occ ... Scrive foggiatoday.it

foggia presentazione libro lavorareLIBRO Foggia: presentato il libro su Danilo Dolci a cura di Antonio Fiscarelli - Lotta nonviolenta, partecipazione democratica e sperimentazione pedagogica: il percorso del “Gandhi della Sicilia” nel saggio di Fiscarelli ... Scrive statoquotidiano.it

Diocesi: Foggia, le attività della basilica cattedrale per il Giubileo. Mercoledì prossimo la presentazione di un libro - Assunta in Cielo di Foggia ha predisposto una serie di attività con l’intento di favorire una ... Da agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Presentazione Libro Lavorare