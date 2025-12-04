A Firenze arriva un bistrot accessibile firmato Trattoria Contemporanea

Gamberorosso.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze Davide Marzullo e compagni interpretano la nuova cucina italiana con una ristorazione pop che sposa la semplicità e invita alla condivisione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

