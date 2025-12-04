A Deliceto il Christmas Concert che celebra ' Tu scendi dalle stelle'

Foggiatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un concerto-evento di livello internazionale per celebrare ‘Tu scendi dalle stelle’, il canto di Natale più celebre del mondo, composto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori nel Natale del 1744 a Deliceto. Domenica 21 dicembre si terrà il primo ‘Christmas Concert’ alle 19.Il piazzale Belvedere, dove. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

a deliceto il christmas concert che celebra tu scendi dalle stelle

© Foggiatoday.it - A Deliceto il Christmas Concert che celebra 'Tu scendi dalle stelle'

Altri contenuti sullo stesso argomento

deliceto christmas concert celebraA Deliceto il Christmas Concert che celebra 'Tu scendi dalle stelle' - evento di livello internazionale per celebrare ‘Tu scendi dalle stelle’, il canto di Natale più celebre del mondo, composto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori nel Natale del 1744 a Deliceto ... foggiatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Deliceto Christmas Concert Celebra