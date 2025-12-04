A Dario Argento il Premio Marco Melani 2025 diciannovesima edizione
Arezzo, 4 dicembre 2025 – Sarà Dario Argento, uno tra i più acclamati registi italiani nel mondo, a ricevere il Premio Marco Melani alla carriera, diciannovesima edizione, in una cerimonia che si terrà sabato 13 dicembre ore 21.30 (ingresso libero) presso il cinema teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Il premio sarà ritirato dalla figlia Fiore Argento, attrice, costumista e stilista, alla presenza del Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell’Assessore alla cultura Fabio Franchi. Durante la premiazione anche un intervento video da parte di Dario Argento. Il Premio Marco Melani è promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno, Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea, in collaborazione con Associazione culturale H12 – Armando Andria e Gabriele Monaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Dario Argento riceve il Premio Marco Melani Il 13 dicembre il registra italiano riceverà il riconoscimento, in occasione di un evento in tre giornate a lui dedicato, durante il quale saranno proiettati alcuni dei suoi lungometraggi più celebri... - facebook.com Vai su Facebook
Sulle tracce del cinema di Dario Argento a Torino: tour tra le location dei film girati in città Vai su X
Dario Argento riceve il Premio Marco Melani - Il 13 dicembre il registra italiano riceverà il riconoscimento, in occasione di un evento in tre giornate a lui dedicato, durante il quale saranno proiettati alcuni dei suoi lungometraggi più celebri ... Segnala sentieriselvaggi.it
A Dario Argento il premio Melani - A Dario Argento il prestigioso premio Marco Melani 2025, giunto alla sua diciannovesima edizione. Da msn.com
Dario Argento, al regista di film horror il Premio Siae alla Carriera: «Artigiano della tensione e plasmatore di incubi». Chi è - «Instancabile innovatore del cinema di genere, artigiano della tensione e plasmatore di incubi». Secondo ilgazzettino.it
Giornate degli Autori, premio Siae alla carriera a Dario Argento - Va a Dario Argento, maestro italiano del cinema di suspence, il Premio Siae alla Carriera intitolato dal 2023 ad Andrea Purgatori, che sarà consegnato in occasione della 22/a edizione delle Giornate ... Lo riporta ansa.it
Mostra del Cinema di Venezia 2025, Premio SIAE Andrea Purgatori a Dario Argento - Alla 22ª edizione delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma della Mostra del Cinema di Venezia, la Società Italiana degli Autori ed Editori celebra Dario Argento. Da tg24.sky.it
Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria: "Sto bene" - Il regista romano è stato ricoverato stamane all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. Segnala tg24.sky.it