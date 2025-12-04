a dario argento il premio marco melani 2025 diciannovesima edizione

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Sarà Dario Argento, uno tra i più acclamati registi italiani nel mondo, a ricevere il Premio Marco Melani alla carriera, diciannovesima edizione, in una cerimonia che si terrà sabato 13 dicembre ore 21.30 (ingresso libero) presso il cinema teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Il premio sarà ritirato dalla figlia Fiore Argento, attrice, costumista e stilista, alla presenza del Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell’Assessore alla cultura Fabio Franchi. Durante la premiazione anche un intervento video da parte di Dario Argento. Il Premio Marco Melani è promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno, Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea, in collaborazione con Associazione culturale H12 – Armando Andria e Gabriele Monaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

