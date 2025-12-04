A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist discesa Beaver Creek programma streaming
Oggi, giovedì 4 dicembre, sarà il giorno della discesa sulle nevi di Beaver Creek (USA), relativamente alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Gli uomini-jet saranno chiamati a trovare le traiettorie migliori possibili per acquisire velocità sulla Birds of Prey. A partire dalle 19.00 italiane ci sarà il via della prova sul pendio americano. Una programmazione che è cambiata di continuo a causa del meteo. Alla luce delle previsioni dei prossimi giorni, la Federazione Internazionale ha infatti deciso di anticipare a oggi questa gara, inizialmente in programma per venerdì, riservandosi di valutare nella giornata di domani se ci sarà modo di disputare nel fine settimana il superG, programmato al momento per sabato 6 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
GpI Sci alpino: Carrozza primo, S. Parini e Grivel sul podio di Solda (AA) Secondo Slalom Fis, oggi, a Solda (Bolzano) valido per il Gran Premio Italia di Sci alpino, e ottime notizie per la Valle d’Aosta, che conquista tra gli Aspiranti la vittoria grazie a Thomas C - facebook.com Vai su Facebook
Il Protocollo d’Intesa sottoscritto oggi fra Associazione Nazionale Alpini e Ministero dell’Istruzione e del Merito è un’investitura del ruolo sociale ed educativo dell’Ana sul territorio. Gli Alpini sono ambasciatori della cultura del noi, che contrasta quella egoistica Vai su X
Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek: orari e programma - Primo appuntamento del primo weekend a Beaver Creek: la discesa maschile torna in scena in Colorado dove Paris vuole essere tra i grandi protagonisti per ... Si legge su fanpage.it
Sport in tv oggi (giovedì 4 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 4 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Coppa del Mondo, il pattinaggio ... Riporta oasport.it
Sci alpino oggi in tv, gigante maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - Marco Odermatt favorito per bissare il successo ottenuto in Super- Da today.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa Beaver Creek 2025: startlist e pettorali degli italiani - Dopo un primo training ufficiale molto complicato a causa delle tante interruzioni provocate dalla scarsa visibilità e dalla neve caduta sul tracciato, ... oasport.it scrive
Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Copper Mountain: orari e programma - Alle ore 18:30 e alle 21:30 le manche sulla pista di Copper Mountain (in Colorado), in gara c'è Sofia ... Si legge su fanpage.it
Sci alpino oggi in tv, gigante femminile a Copper Mountain con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - La campionessa bergamasca, che scenderà con il pettorale numero 16, è l'azzurra più attesa ... Segnala today.it