A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist discesa Beaver Creek programma streaming

Oggi, giovedì 4 dicembre, sarà il giorno della discesa sulle nevi di Beaver Creek (USA), relativamente alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Gli uomini-jet saranno chiamati a trovare le traiettorie migliori possibili per acquisire velocità sulla Birds of Prey. A partire dalle 19.00 italiane ci sarà il via della prova sul pendio americano. Una programmazione che è cambiata di continuo a causa del meteo. Alla luce delle previsioni dei prossimi giorni, la Federazione Internazionale ha infatti deciso di anticipare a oggi questa gara, inizialmente in programma per venerdì, riservandosi di valutare nella giornata di domani se ci sarà modo di disputare nel fine settimana il superG, programmato al momento per sabato 6 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

