A che ora gli Europei di nuoto 2025 oggi in tv | programma 4 dicembre streaming italiani in gara
Oggi, giovedì 4 dicembre, andrà in scena la terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-3 in cui l’Italia vorrà arricchire il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (2 ori e 2 argenti) e ci sono possibilità per aggiornare. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IN VASCA CORTA ALLE 10.00 E ALLE 19.00 Fari puntati sui 100 dorso uomini dove Thomas Ceccon farà il proprio esordio nelle gare individuali. Dopo aver dato un grosso contribuito nella conquista per l’oro della 4×50 stile libero, il campione vicentino competerà nella distanza che gli ha regalato il titolo olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it
