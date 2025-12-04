A Catania l' ospedale di Biancavilla scambia i cadaveri invertite le bare per i funerali

Notizie.virgilio.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catania, il caso del macroscopico errore avvenuto nell'ospedale di Biancavilla dove due bare e due cadaveri sono stati scambiati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

a catania l ospedale di biancavilla scambia i cadaveri invertite le bare per i funerali

© Notizie.virgilio.it - A Catania l'ospedale di Biancavilla scambia i cadaveri, invertite le bare per i funerali

Argomenti simili trattati di recente

catania ospedale biancavilla scambiaCatania, al funerale i parenti aprono la bara ma dentro c’è uno sconosciuto: lo scambio di persona in ospedale - Famigliari e amici erano riuniti a casa del defunto per la veglia funebre, ma quando il coperchio della bara è stato sollevato si è scoperto che all’interno c’era la salma di un estraneo. Si legge su tpi.it

catania ospedale biancavilla scambiaSalme scambiate a Biancavilla, l'Asp di Catania chiarisce la posizione dell'ospedale - Addolorata” ma al momento della consegna ai rispettivi familiari si è verificato il caso ... Lo riporta lasicilia.it

catania ospedale biancavilla scambiaPortano a casa la salma sbagliata, lo scambio in ospedale - La salma è stata preparata dall'agenzia di pompe funebri e la bara è stata portata a casa, dove i familiari l'hanno ... Come scrive ansa.it

catania ospedale biancavilla scambiaBiancavilla, nota Asp: “Nessuno scambio di salme all’ospedale. Seguite tutte le procedure” - Scambio di salme all’ospedale di Biancavilla: una famiglia riceve il corpo sbagliato e segnala l’errore. Secondo corrieretneo.it

catania ospedale biancavilla scambiaScambio delle bare a Biancavilla, l'Asp di Catania: «Disguidi emersi dopo la riconsegna delle salme» - «In merito alle notizie diffuse riguardanti uno scambio di salme presso l’ospedale di Biancavilla, si precisa che le salme sono state regolarmente ... Come scrive msn.com

catania ospedale biancavilla scambiaBiancavilla, scambiate salme in ospedale: consegnato alla famiglia il morto sbagliato - È bufera sull’Azienda sanitaria provinciale di Catania dopo quanto accaduto all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, paese nel Catanese dove, a casa dei familiari a lutto, è stata ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Catania Ospedale Biancavilla Scambia