A Carosino arriva un Killer da Vicenza

Continua il Teatro Festival "Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino", la rassegna teatrale di CarusTeatro Aps che, con la Direzione Artistica di Davide Roselli, anche in questa ottava edizione sta proponendo i lavori teatrali di importanti compagnie amatoriali di tutta Italia. Il prossimo appuntamento vedrà la compagnia "Teatro di Sabbia" di Vicenza portare in scena "Killer" di Aldo Nicolaj con la regia di Eros Emmanuil Papadakis, un lavoro teatrale con una "verità" da scoprire insieme tra risate a crepapelle, colpi di scena e dialoghi brillanti. Lo spettacolo si terrà, alle ore 20.

