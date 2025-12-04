A Buti è Natale | tanti appuntamenti in programma
Un mese ricco di eventi, musica, mercatini, buon gusto, spettacoli, laboratori, regali, gospel, cornamuse, aperitivi e molto altro a Buti che si immerge nell'atmosfera natalizia.ùEcco gli eventi in programma.Castel ToniniAperture:131420212728 dicembre ore 15-1934 gennaio ore 15-19Domenica 7. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Luce, calore e profumo: la magia del Natale prende forma con le candele Villa Buti. ? E per un regalo davvero speciale, la nostra confezione candela + spray racchiude un rituale completo di atmosfera. Un dono prezioso, curato in ogni dettaglio, pronto a in - facebook.com Vai su Facebook