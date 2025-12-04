A Bruxelles le prove tecniche della stangata Ue sulle sigarette
Per ora, un esito interlocutorio: scetticismo diffuso sulla manovra L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Bruxelles valuta stangata sul tabacco con aumento accise - Stretta sul tabacco a Bruxelles con una stangata allo studio della Commissione europea a partire da una revisione della Direttiva sulle accise sui prodotti del tabacco (Ted), con forti ... Come scrive ansa.it
Dazi, stangata da 80 miliardi per l’Europa. Su energia e acciaio ora Bruxelles vuole mediare - Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, conferma la linea sull’intesa con gli Usa sui dazi. Scrive repubblica.it