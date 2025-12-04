A Bettola è tempo di presepi | tutto pronto per la mostra in San Bernardino

Ilpiacenza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto pronto per la seconda edizione della mostra di presepi organizzata dal Circolo Anspi "Don Vincenzo Calda" di Bettola. Anche quest’anno l’esposizione avrà come cornice la chiesa di San Bernardino, che ospiterà l’iniziativa coordinata dalla segretaria del gruppo, Manuela Logli. «Grazie ai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

a bettola 232 tempo di presepi tutto pronto per la mostra in san bernardino

© Ilpiacenza.it - A Bettola è tempo di presepi: tutto pronto per la mostra in San Bernardino

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Bettola 232 Tempo Presepi