A Bettola è tempo di presepi | tutto pronto per la mostra in San Bernardino
È tutto pronto per la seconda edizione della mostra di presepi organizzata dal Circolo Anspi "Don Vincenzo Calda" di Bettola. Anche quest’anno l’esposizione avrà come cornice la chiesa di San Bernardino, che ospiterà l’iniziativa coordinata dalla segretaria del gruppo, Manuela Logli. «Grazie ai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mercoledì 3 Dicembre ci vediamo a Casa Bettola tra i banchi del Mercato BioBettola e le tavolate della pizzata del Forno Comune, in compagnia della musica di Iosonomoka! 18.00 Mercato Bio Bettola, per creare relazioni solidali tra città e campagna e un' - facebook.com Vai su Facebook