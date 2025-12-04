A Bertinoro stand golosi mercatini e musica per il lungo weekend dell' Immacolata

Nel weekend dell’Immacolata raddoppia l’appuntamento con il mercatino di Natale di Bertinoro: sia domenica 7 che lunedì 8 dicembre, dalle ore 10 alle ore 17, piazza della Libertà accoglierà le bancarelle degli artigiani e dei produttori, dove andare a caccia di originali idee regalo. In entrambe. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

