A Benevento parte Un Libro Sospeso | un gesto gentile per i reparti oncologici
Tempo di lettura: < 1 minuto Il 6 dicembre torna a tingersi di viola: prende il via Un Libro Sospeso, l’iniziativa solidale promossa da Sannio Gentile, che invita i cittadini a donare un libro destinato ai reparti di Oncologia degli ospedali beneventani. Un piccolo gesto capace di portare conforto, colore e un momento di serenità a chi sta affrontando un percorso di cura. All’iniziativa hanno aderito tutte le librerie del territorio: Libreria Barbarossa, Libreria Beato Giovanni Paolo II, Libreria Guida, Libreria Masone, Libreria Mondadori, Libreria Damiano, Libreria Ubik e Libreria Santamaria. L’evento inaugurale si terrà presso la Libreria Ubik alle ore 16:30, dove il progetto verrà lanciato con “Un tè gentile”: un incontro di letture condivise e scambio di auguri, per colorare di gentilezza — oltre che di rosso — il periodo più magico dell’anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
