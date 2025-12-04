A Battipaglia le aziende festeggiano il Natale insieme | nasce Together 25
A Battipaglia, quest’anno, il Natale ha deciso di cambiare forma. Niente tavoli isolati, niente cene chiuse nelle pareti delle singole aziende. Il 19 dicembre, il territorio si siederà allo stesso banchetto: imprenditori, professionisti, collaboratori. Volti diversi, un’unica comunità. E così, in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
