A Bari scatta il blitz dell’antiamafia | eseguiti 29 ordini di carcerazione contro il clan Conte di Bitonto
La lunga scia investigativa seguita all’omicidio di Anna Rosa Tarantino torna a chiudersi sul clan Conte di Bitonto. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a 29 ordini di carcerazione emessi dalla Procura generale di Bari, tutti a carico di persone ritenute parte dell’organizzazione criminale che negli ultimi anni ha gestito le piazze di spaccio della città. Le condanne, ormai definitive, riguardano reati legati al traffico di stupefacenti con l’aggravante mafiosa; per uno degli indagati è stata riconosciuta anche l’associazione di stampo mafioso. L’operazione affonda le sue radici nelle indagini avviate dopo quella tragica mattina del 30 dicembre 2017, quando la pensionata Anna Rosa Tarantino fu uccisa per errore durante un conflitto armato tra gruppi rivali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
