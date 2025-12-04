A Bari la scuola entra nel cinema del reale con Nuovo Cinema Coraggioso
Nei giorni in cui l’autunno lascia spazio all’inverno, Bari diventa il centro di un percorso che intreccia scuola e cinema del reale con l’anteprima di Nuovo Cinema Coraggioso. Insegnanti e studenti si preparano a un viaggio che li porterà fuori dai banchi, dentro le storie, fino alla costruzione condivisa di nuove immagini del presente. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I bambini della scuola dell'infanzia di via Bari hanno realizzato un meraviglioso presepe per la Chiesa "Beatissima Vergine di Lourdes" di Roges Rende e non vedono l'ora di mostrarlo alla comunità! Vi aspettiamo in Chiesa il 4 dicembre alle ore 16.30 per con Vai su Facebook
Il cinema entra in classe, progetto nelle scuole di Pirri - La proposta dall' Istituto Comprensivo Pirri 1 e Pirri 2 e coinvolgerà tutti: dagli alunni più piccoli di cinque anni a quelli che ... Lo riporta tg24.sky.it
Torna Polibus, il tour che porta Politecnico Bari nelle scuole - Dieci tappe in altrettante città, 700 chilometri da percorrere attraverso Puglia e Basilicata in nove giorni, 1. ansa.it scrive
Il cinema entra nelle scuole per educare: 70 progetti per materna e primaria del Cips - Il piano NAzionale Cinema e Immagini per le scuole promuoverà attività nelle scuole di ogni ordine ... msn.com scrive
Bari, presentato il «Fuori Bif&st»: da sabato 22 la città si veste di cinema - Più di 100 eventi realizzati in collaborazione con operatori commerciali, realtà culturali e sociali; installazioni, performance, vetrine, laboratori e menù a tema, per consentire alla città di ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it