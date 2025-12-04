A Bari l’8 dicembre è la giornata contro i De Laurentiis la squadra lavora con la polizia fuori allo stadio Gazzetta

È fissata per lunedì 8 dicembre la manifestazione a Bari contro la famiglia De Laurentiis che secondo la tifoseria e la città tiene in ostaggio il Bari Calcio. Bario che naviga nei bassifondi della classifica di Serie B, ha cambiato allenatore e il nuovo tecnico – Vivarini – ha esordito con una sconfitta per 5-0 a Empoli. Sul volo di ritorno c’è stata una lite accesa tra alcuni tifosi e alcuni calciatori. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. È un Bari che non ha pace, quello che Vincenzo Vivarini ha ereditato da Fabio Caserta poco più di una settimana fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

