991 Bistrot e TUTTEinsieme distribuiranno Tiraminù in piazza dei Martiri l' 8 dicembre

Lunedì 8 dicembre l’Associazione “TUTTEinsieme” e il 991 Bistrot, locale gourmet al Vomero della famiglia Andriani, saranno assieme in Piazza dei Martiri per distribuire il Tiraminù, una versione particolarmente goduriosa di tiramisù artigianale. Il progetto nasce dalla collaborazione 991 Bistrot. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - 991 Bistrot e TUTTEinsieme distribuiranno "Tiraminù" in piazza dei Martiri, l'8 dicembre

