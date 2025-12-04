81 anni fa terminava l' occupazione nazifascista in città | in piazza si celebra la Liberazione di Ravenna

Si è celebrato questa mattina in piazza del Popolo l’81esimo anniversario della liberazione di Ravenna. In quel giorno, nel 1944, la città fu liberata dal nazifascismo grazie all’operazione Teodora, condotta dai partigiani della 28esima Brigata Gap Mario Gordini con l’aiuto delle truppe alleate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - 81 anni fa terminava l'occupazione nazifascista in città: in piazza si celebra la Liberazione di Ravenna

