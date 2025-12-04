8 cose che chi ha subito abuso emotivo dalla madre capirà
La maggior parte delle persone associa l’infanzia al benessere. Alle favole della buonanotte, alle braccia protettive e all’essere amati semplicemente per il fatto di esistere. Ma non tutti crescono in questo modo. Per alcuni, l’infanzia è stata un continuo calcolo: capire quale versione della madre avrebbero dovuto affrontare e come sopravvivere. Secondo la Mayo Clinic, “l’abuso emotivo sui minori significa ferire l’autostima o il benessere emotivo di un bambino. Comprende aggressioni verbali ed emotive, come sminuire o rimproverare continuamente un bambino, nonché isolarlo, ignorarlo o rifiutarlo”. 🔗 Leggi su Newsner.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Servono subito tre cose se si vuole migliorare la Sanità di emergenza urgenza” Il direttore del 118 dell’Asl di Napoli, Giuseppe Galano, lancia un appello al neo-governatore Roberto Fico: https://fanpa.ge/YV965 - facebook.com Vai su Facebook