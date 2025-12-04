52 serie tv da vedere prima di morire una guida pop sentimentale all’età dell’oro della serialità
ROMA – È in uscita per Gremese “52 serie tv da vedere prima di morire”, un volume firmato da Alice Grisa con la collaborazione di Emanuele Zambon, che si propone come una guida brillante e coinvolgente all’età dell’oro della serialità televisiva. Un libro pensato non solo per orientarsi nel vastissimo panorama delle serie degli ultimi vent’anni, ma per comprenderne l’impatto culturale, sociale ed emotivo. Le serie tv, da fenomeno di nicchia, sono diventate linguaggio condiviso, oggetto di culto, terreno fertile di analisi, moda, estetica e immaginario. Non si tratta solo di storie, ma di veri e propri mondi narrativi che hanno ridefinito il nostro modo di raccontare e di guardarci. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
