4 dicembre | la Madonna della Croce manda un chiaro segnale della sua volontà
La Madonna della Croce apparve a un uomo in un momento di grande difficoltà. Successivamente la Vergine darà un chiaro segnale della sua volontà di rimanere in un luogo ben preciso. Nella frazione di Poggio di Roio, una località del comune dell’Aquila, sorge il santuario di Santa Maria della Croce, meglio noto come santuario della. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Approfondisci con queste news
Il 4 dicembre il carosello di Folgarida Marilleva (Skiarea Madonna di Campiglio) inaugura ufficialmente l’inverno sugli sci. Venerdì seguirà Pejo 3000. Sabato grande festa a Pontedilegno - Tonale - facebook.com Vai su Facebook