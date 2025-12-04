4 dicembre 1562 la legge sulla ‘moda’ Cosa spinse i Medici a farla?
Firenze, 4 dicembre 2025 - Nel cuore del Rinascimento, mentre Firenze vibrava di arte, commerci e ambizioni, anche la moda finiva inevitabilmente sotto il controllo del potere politico. Può sembrare curioso, a distanza di secoli, immaginare un governo impegnato a decidere quali stoffe, gioielli o ricami fosse lecito indossare. Eppure, il 4 dicembre 1562, nella città dei Medici nessuno sgranò gli occhi: una nuova riforma “sopra il vestire abiti et ornamenti” era solo l’ultimo capitolo di una lunga tradizione di ntuarie, norme che – almeno in teoria – servivano a contenere sprechi e sfarzi, a evitare che il lusso sfacciato esasperasse la povertà e, soprattutto, a regolare la condotta sociale delle donne, considerate più inclini agli eccessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
4 dicembre 1562, la legge sulla 'moda'. Cosa spinse i Medici a farla? - Il potere del Rinascimento sapeva benissimo che vestire la società significava, in fondo, governarla.