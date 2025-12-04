35 nuove telecamere per la sicurezza a Valmadrera Malgrate Civate e Oliveto Lario
Un importante risultato per la sicurezza urbana nei comuni del lecchese: il Comando Associato di Polizia Locale di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario ha ottenuto un finanziamento di 147.295 euro per potenziare il sistema di videosorveglianza comunale. Il progetto, che prevede una spesa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
