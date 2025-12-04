3 anni di Astra e 2 giorni di festa in sala

Inizio dicembre è sempre un periodo speciale per il Cinema Astra, un momento per ricordare e ricordarsi la tenacia di una sala storica che ora vive una nuova vita tra passato e futuro. Il 7 dicembre 2022 riapriva al pubblico dopo tante traversie, il 9-10 dicembre 2025 festeggerà questi 3 anni con. 🔗 Leggi su Quicomo.it

