3 anni di Astra e 2 giorni di festa in sala

Inizio dicembre è sempre un periodo speciale per il Cinema Astra, un momento per ricordare e ricordarsi la tenacia di una sala storica che ora vive una nuova vita tra passato e futuro. Il 7 dicembre 2022 riapriva al pubblico dopo tante traversie, il 9-10 dicembre 2025 festeggerà questi 3 anni con. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - 3 anni di Astra e 2 giorni di festa in sala

A Natale regala Astra Sostieni il nostro cinema trovando un'idea regalo...che vale 2 anni ️ TESSERA 5 INGRESSI -> 28 € Fino a 2 ingressi per la stessa proiezione TESSERA 10 INGRESSI -> 55 € Fino a 4 ingressi per la stessa proiezione Valgono - facebook.com Vai su Facebook

