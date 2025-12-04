1912 Storia di una passione mostra dedicata all’Us Avellino
Tempo di lettura: < 1 minuto “1912. Storia di una passione”: è il titolo della mostra dedicata all’Us Avellino che si inaugura domani – venerdì 5 dicembre – alle ore 17,00, presso l’hub di Palazzo Caracciolo-sede della Provincia. Un percorso unico tra sport, cultura e identità del territorio. Oltre un secolo di emozioni. Al taglio del nastro parteciperanno il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, il presidente dell’Us Avellino, Angelo Antoni o D’Agostino e i rappresentanti dell’associazione “.Per la storia”. La mostra resterà aperta fino al 28 febbraio 2026. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
